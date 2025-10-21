جريمة مروعة في سهل عكار: العثور على جثة امرأة داخل منزلها

عُثر على جثة المواطنة نبيلة محمود العبدالله (مواليد 1980) داخل منزلها في منطقة الكنيسة – سهل عكار، حيث أظهر الكشف الأوّلي أنها تعرضت لكدمات وضرب بآلة حادة.

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة. كما جرى نقل الجثة إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

