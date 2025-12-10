عقيص: لا ندرّس بري.. نطالبه فقط باحترام النصوص

أكد النائب جورج عقيص، من مجلس النواب، أن “الحكومة تريد منح المغترب حق الانتخاب لـ128 نائبا في دوائرهم”، معتبرا أن “المعطل هو مَن يرفض إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة”.

وأوضح أن “الدليل على أن حزب القوات اللبنانية ضد الدائرة 16 هو أنها جمعت أكثرية في الـ2022 من أجل إجراء الانتخابات بطريقة الـ2018 نفسها”.

وقال: “نحن لا نعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدروس، بل نطالبه بالتزام النصوص والقوانين، وندعوه هو ومعاونه إلى الاستماع إلى صوت الشعب والمغتربين”.

