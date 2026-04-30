العثور على شاب مصابًا بطلق ناري داخل سيارته على أوتوستراد القلمون

عُثر على شاب مصابًا بطلق ناري داخل سيارته على أوتوستراد القلمون. وفور ورود البلاغ، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، حيث باشرت إجراءات الكشف ورفع الأدلة، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان ناجمًا عن محاولة انتحار أو جـريمة قتل.

وقد نُقل الجريح إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة، وُصفت حالته بأنها غير مستقرة.

