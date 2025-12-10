بالصور: عبرين الرقمية تقود شراكة مبتكرة مع LCG لتعزيز التنمية المجتمعية

خطت بلدية عبرين خطوة متقدمة نحو تعزيز قدراتها الرقمية ودعم نموها المجتمعي المستدام، وذلك من خلال شراكة جديدة مع مجموعة ليفون للاستشارات- LCG.

عبرين الرقمية تقود شراكة مبتكرة مع LCG لتعزيز التنمية المجتمعية pic.twitter.com/6kZpFpVWFG — Cedar News (@cedar_news) December 10, 2025

وتمثل هذه الشراكة محطة مفصلية في مسار البلدية نحو الابتكار وريادة الأعمال وبناء منظومة تنموية متكاملة، وفق بيان البلدية.

وجاءت هذه المبادرة إثر تنظيم ورشة عمل مكثفة على مدى عطلة نهاية الأسبوع، جمعت أعضاء المجلس البلدي وشبابا وفاعلين من المجتمع المحلي.

وتضمنت الورشة تدريبات متخصصة في الإعلان والتسويق الرقمي، بناء العلامات التجارية، والهوية الرقمية وريادة الأعمال، وذلك استكمالا لصيف حافل بالبرامج التمكينية التي هدفت إلى تطوير مهارات أبناء البلدة.

وشكل الحوار الذي أجرته مجموعة LCG مع عضو المجلس البلدي جويس أبي خطار إحدى محطات الورشة، حيث قدمت خلاله رؤية ملهمة حول التحول الرقمي الذي يشهده المجتمع وأهمية تمكين أفراده بالأدوات الحديثة.

وخلال الورشة، عمل المشاركون على تطوير 20 فكرة أولية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة قبل أن تختار ثلاث مبادرات واعدة ستساهم في دفع مجتمع عبرين نحو مستقبل أكثر ابتكارا:

الجائزة الذهبية – “بيدرنا / Baydarna”: مشروع ذكي في قطاع الأغذية الزراعية، يدعم الإنتاج المحلي ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.

الجائزة الفضية – “BRINÉع / عبريني”: مبادرة ذكية لتحسين جودة الحياة وتعزيز التواصل والترفيه المجتمعي.

الجائزة البرونزية – “EBR-IN-E”: مشروع سياحي–ديني يهدف إلى إحياء التراث الثقافي وتنشيط السياحة المحلية.

وستشكل هذه المبادرات أساسا لبناء الهوية البصرية الرسمية لبلدية عبرين واستراتيجيتها التسويقية، بالتعاون بين شباب البلدة ورواد الأعمال وفريق LCG.

واختتمت الورشة بإطلاق شعار البلدية الجديد وتصميم الموقع الإلكتروني والاستراتيجية الرقمية والحملة الإعلامية في خطوة تعبر عن شراكة مستدامة ورؤية موحدة للمستقبل.

وفي سياق، تعزيز هذا التعاون، أعلنت بلدية عبرين ومجموعة “ليفون” توقيع مذكرة تفاهم تقضي بتأسيس مركز LCG للابتكار في عبرين.

وستتولى المجموعة إدارة وتشغيل المركز، إضافة إلى دورها كشريك حصري في الاستشارات التسويقية، والحلول الرقمية، وحماية الهوية البصرية للبلدية.

وقد شدد رئيس البلدية آلان ضرغام وقيادة LCG خلال “التوقيع على التزامهما المشترك بدعم الإبداع، وتمكين المجتمع، ودفع عجلة الابتكار في البلدة”.

ومن المتوقع أن يشكّل المركز نموذجاً رائداً للتنمية التشاركية ودعم المبادرات الريادية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أما النقيب أبو شقرا ،فأشار الى “ان هذه الخطوة هي فعالة ونحن نتعاون سويا وكعائلة واحدة وأهدافنا واضحة وأننا نصبو كذلك نحو الابتكار ومع أفكار ريادية وضمن شراكة نموذجية وهذا دليل على أن وطننا الحبيب لبنان هو جميل من خلال مواطنيه و بمختلف طوائفه “.

وفي الختام، أقيم حفل تكريمي حيث قدم ضرغام درعا تذكاريا للنقيب أبو شقرا، في حضور نائب رئيس البلدية جان كلود فارس والاعضاء جويس أبي خطّار ، جهاد فارس وبول طنوس .

ومن ثم قدم النقيب باتريك أبو شقرا الادرع التذكارية لأفضل ثلاث أفكار ريادية .ومن ثم وزع الشهادات على المشاركين في الورشة .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.