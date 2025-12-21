إضاءة شجرة العيد وافتتاح السوق الميلادية في عبرين

إحتفلت لجنة مهرجانات بلدية عبرين البترون بعيدي الميلاد ورأس السنة باضاءة شجرة العيد وافتتاح السوق الميلادية، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء البترون روجيه يزبك، رئيس بلدية رشكيدا فواز دياب ، نائب رئيس بلدية البترون المحامي سايد فياض، رئيسة دير راهبات العائلة المقدسة الأم فيليكس زهرا ، خادم رعية عبرين الخوري يوحنا مارون مفرج ، مختاري البلدة حنا ضرغام وايلي فارس ، رئيس اقليم البترون الكتائبي أرز فدعوس، المحامي مجد حرب ، ممثلي الاحزاب والتيارات السياسية، ممثلي الجمعيات وحشد من أبناء البلدة .

بعد النشيد الوطني، رحبت الاعلامية ليا خليل بالحضور، ووصفت الاحتفال بالتقليدي لكن بنكهة حديثة . ثم القى رئيس البلدية الاعلامي ألان ضرغام كلمة أشاد فيها بجمال اللقاء وأجوائه المميزة والمشجعة . وشكر لرئيس الاتحاد يزبك والمغتربين والمساهمين دعمهم “لهذا الحدث المميز بتواضعه ومحبة أبناء هذه البلدة الذين يتمتعون بالروح الطيبة كسائر البلدات اللبنانية عامة”.

ووعد بمتابعة خطة ورشة أعمالنا بعد فترة الأعياد وهي ترتكز على الإنماء أولا المسلك الصحيح بالاضافة الى المشاريع الإدارية والعمل على انعاش الدورة الاقتصادية ومواكبة حدث تطويب البطريرك الياس الحويك في شهر تموز المقبل .

وفي الختام كانت كلمة للخوري مفرج الذي شبه هذا اللقاء بأنه “ثلاثية تجمعنا جميعا ومثل يسوع المسيح المخلص من ألفين عاما حيث كانت العائلة مشرذمة مع الشعب اليهودي. وقد أتى المسيح ليعيد جمعها. بلدتنا عبرين بشفاعة سيدة البيدر ستبقى في مقدمة المجتمع البتروني وذلك من خلال تضامن أبنائها وتحت شعار ايد بأيد”.

ثم توجه الجميع لإضاءة شجرة العيد على وقع الاسهم النارية ثم عرض لفرقة parade وافتتاح السوق الميلادية التي تضمنت المأكولات والمشروبات ، الأشغال اليدوية ، الثياب ، الهدايا، الألعاب والمونة البلدية وكافة الاحتياجات المنزلية. وسيستمر السوق حتى مساء يوم الاحد.

