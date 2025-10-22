الأشغال العامة تبدأ بإزالة التعديات على أملاك السكك الحديد في عاريا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها باشرت عبر الجهات القضائية والأمنية المختصة، وبناءً على الشكاوى المقدّمة من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عددٍ من التعدّيات على العقار العائد للمصلحة في منطقة عاريا.

متابعة حثيثة من الوزير رسامني

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي ثمرة متابعة مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتعاون فعّال بين الوزارة وسائر الأجهزة المعنية، ضمن مسار شامل لإنهاء التعدّيات على أملاك السكك الحديد في مختلف المناطق اللبنانية. ويهدف هذا المسار إلى إعادة تفعيل المرفق الحيوي واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.

ملاحقة قانونية للمعتدين

وأضاف البيان أنّ مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك كانت قد تقدّمت سابقًا بادّعاءات مماثلة ضدّ التعدّيات الواقعة على أملاكها في مناطق أخرى، وهي بصدد استكمال الإجراءات القانونية لإزالتها. وشدّدت الوزارة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة كلّ من يعتدي على أملاك الدولة، التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعيّة.

شكر وتأكيد على الاستمرار

وختمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر إلى السلطات القضائية والأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة وجهودها في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكّدة دعمها الكامل لاستمرار هذه الخطوات في جميع المناطق التي تشهد تعدّيات مماثلة، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للمرافق العامة من أي استغلال أو مخالفة.

