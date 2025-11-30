طوني قزحيا يُعاد انتخابه رئيسًا لجمعية تجار الحدت

جددت الهيئة العامة لجمعية “تجار الحدت” الثقة بطوني قزحيا، الذي فاز مع لائحته بالتزكية في انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية لقيادة الجمعية في ولايته الثانية.

وبحسب بيان للجمعية، فان “هذه التزكية تأتي على ضوء التجربة الناجحة خلال ولايته الاولى برئاسة الجمعية من حيث التفاعل مع المجتمع التجاري في الحدت، والنشاط المميز الذي قام به رغم ما تعرضت له البلدة من تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان. وبالتالي فإن ولاية قزحيا الثانية، ستكون المزيد من العمل في سبيل القطاع التجاري وتأمين الشراكة الحقيقية لمزيد من تطوير الاسواق التجارية في الحدت”.

وعبر قزحيا عن شكره للتجار على الثقة التي منحوه إياها، مؤكدا أن هذه الثقة “تمثل دافعا لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة القطاع”.

