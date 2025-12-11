طلاب كلية العلوم بالجامعة اللبنانية يحققون المركز الأول في مسابقة رقمية

اعلنت الجامعة اللبنانية في بيان”فوز طلاب كلية العلوم – الفرع الثالث في الجامعة (محمد طوط ودانا عبد الكريم ووهيبة درنيقة) بالمرتبة الأولى في المسابقة الرقمية Le numérique au service de la société التي نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لطلاب الشمال.

قدّم الطلاب الثلاثة/سنة ثانية ماستر في هندسة البرمجيات، مشروعا مبتكرا تحت اسم Darsifun وهو تطبيق تعليمي ذكي يحوّل جدول الطالب اليومي إلى تجربة ألعاب فيديو ممتعة فتتحول الواجبات المنزلية إلى مهام تفاعلية.

كما يمكن التطبيق الأهل من الحصول على لوحة تحكم خاصة تعرض معلومات قيّمة حول أداء أبنائهم ونقاط قوتهم وضعفهم وعاداتهم التعليمية”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.