طلاب جامعة المدينة ينشرون فرح الأعياد في دار للمسنين بدده

نظّم طلاب كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المدينة، بالتعاون مع مكتب شؤون الطلاب (SAO)، زيارة إلى “دار حاملات الطيب” لرعاية المسنين في دده، بهدف إدخال البهجة في موسم الأعياد وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

شارك في هذه المبادرة أعضاء من الهيئتين التعليمية والإدارية وطلاب من مختلف الكليات في لحظات مؤثرة جسدت روح التعاون والعطاء. وتضمنت الزيارة تقديم هدايا رمزية وتنظيم أنشطة تفاعلية أسهمت في إدخال السرور إلى قلوب المسنين، ووفّرت مساحة دافئة للتواصل الإنساني بين الأجيال في أجواء اتسمت بالود والمحبة.

وعبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة وأكدوا أهميتها في تعزيز قيم التعاطف والمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تقدّم الجامعة بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم بالتبرع أو التطوع في جعل هذا اليوم مميّزًا.

تجسد هذه المبادرة التزام الجامعة وطلابها بخدمة المجتمع وغرس ثقافة العطاء والتواصل الإنساني، مما يشكّل جزءًا أساسيًا من رسالتها الأكاديمية والتربوية.

