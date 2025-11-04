تصديق مرسوم طريق فقرا – قناة باكيش – بسكنتا بدعم من النائب رازي الحاج

تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، في بيان، بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة د. نواف سلام ووزير الأشغال العامة فايز رسامني ورئيس مجلس الانماء والإعمار محمد قباني، على العمل وإصدار مرسوم تصديق طريق فقرا – قناة باكيش – بسكنتا.

أضاف :”كما نبارك لاهلنا في بسكنتا تصديق المرسوم ذلك نتيجة متابعة حثيثة من قبلنا وبالتنسيق مع رئيس بلدية بسكنتا والمجلس البلدي، ونؤكد متابعتنا مع المعنيين للبدء في تنفيذ التخطيط الجديد في الربيع المقبل”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.