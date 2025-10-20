أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ محتجين أقدموا على إقفال طريق دير سريان – الطيبة في جنوب لبنان، وذلك اعتراضًا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات المتعلقة بالآليات التي تعرّضت للاستهداف قبل نحو شهرين تقريبًا.

إقفال طريق دير سريان – الطيبة احتجاجًا على تأخير التعويضات pic.twitter.com/3I1KDR2EZ4 — Cedar News (@cedar_news) October 20, 2025

ويطالب المحتجون الإسراع في صرف التعويضات المقرّرة لأصحاب الآليات المتضرّرة، محمّلين الجهات المعنيّة مسؤولية التأخير في البتّ بالملف، ومؤكدين استمرار تحركهم حتى تلبية مطالبهم وإنصاف المتضررين.

