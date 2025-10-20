لبنانفيديو

إقفال طريق دير سريان – الطيبة احتجاجًا على تأخير التعويضات

Published: 11 ساعة ago
طريق دير سريان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ محتجين أقدموا على إقفال طريق دير سريان – الطيبة في جنوب لبنان، وذلك اعتراضًا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات المتعلقة بالآليات التي تعرّضت للاستهداف قبل نحو شهرين تقريبًا.

ويطالب المحتجون الإسراع في صرف التعويضات المقرّرة لأصحاب الآليات المتضرّرة، محمّلين الجهات المعنيّة مسؤولية التأخير في البتّ بالملف، ومؤكدين استمرار تحركهم حتى تلبية مطالبهم وإنصاف المتضررين.

