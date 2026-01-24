أمن الدولة يوقف مطلوبًا بجرم احتيال في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “بنتيجة عملية رصد وتعقّب دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، من توقيف المدعو (أ. ط.)، المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم احتيال. بنتيجة التحقيق تبين ان المذكور قاد عشرات عمليات الاحتيال والنصب على مواطنين. بالرغم من وجود مذكرة عدلية بحقه.

أجري المقتضى القانوني اللازم بناء على إشارة القضاء المختص”.

