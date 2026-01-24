لبنان

تحرّك رسمي عاجل في طرابلس لمعالجة ملف الأبنية المتداعية

طرابلس

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الى سرايا طرابلس وعقد اجتماعا موسعا في قاعة الاسقلال لبحث تداعيات انهيار المبنى في منطقة القبة في المدينة، الى جانب الابنية الآيلة للسقوط وسبل ايجاد حلول لها باسرع وقت.

حضر الاجتماع محافظ الشمال بالانابة الاستاذة ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، المدير العام بالتكليف للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، رئيس قسم المحافظة القائمقام ربى الشفشق وكبار الضباط في المحافظة.

