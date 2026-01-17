خطر انهيار يهدّد مبنى سكنيًا في ضهر المغر – طرابلس

تعرّض مبنى في منطقة ضهر المغر في طرابلس لخطر الانهيار في أي لحظة، وسط حالة من القلق بين السكان، بينهم أطفال، الذين يقطنون المبنى ويرفضون مغادرته بسبب عدم توفر مأوى بديل.

وأكد شهود أن المبنى المتصدع مال وسُند على المبنى المجاور، ما يزيد احتمالية سقوطه في أي لحظة. وفي إجراء احترازي، أغلقت مدرسة العهد الجديد الواقعة مقابل المبنى أبوابها حفاظًا على سلامة الطلاب.

يُذكر أن منطقة ضهر المغر شهدت خلال الأيام الماضية سقوط مبنى آخر وسقوط سقف أحد الأفران، وتشير التقارير إلى وجود عدد كبير من المباني المهددة بالانهيار في المنطقة.

وطالب السكان الجهات المعنية ورئيس لجنة الإغاثة العليا بالتدخل الفوري لتأمين مأوى آمن للمتضررين قبل وقوع أي كارثة إنسانية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.