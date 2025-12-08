لماذا لا ينتخبون؟ حوار سياسي واسع في طرابلس

نظّم مركز “إشراق للدراسات” والرابطة “الثقافية – طرابلس” ، بالتعاون مع “الرائد للأخبار” ، ندوة حوارية بعنوان: “لماذا لا ينتخبون؟!”، في دائرة طرابلس- المنية- الضنية.

أقيمت الندوة في الرابطة الثقافية وبمشاركة النائب وليد البعريني، الوزير والنائب السابق سمير الجسر، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي عبد الرزاق قرحاني، ممثل النائب طه ناجي د. فلاح النمل، رفلي دياب عن “تيار المردة”، منسق التيار” الوطني الحر” داني سابا، رئيس الحراك المدني في الشمال بشارة حبيب، نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، رئيسة قطاع “المرأة في تيار العزم” جنان مبيض، وفاعليات.

تضمّن برنامج الندوة، كلمة رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز فري، قال فيها:”إنّ المشاركة في الانتخابات هي جوهر العملية الديموقراطية، وهي الأداة الأولى التي يمتلكها المواطن للتعبير عن إرادته، والمساهمة في صياغة مستقبل بلده. ومع ذلك، نشهد في السنوات الأخيرة تراجعاً مقلقاً في نسب الاقتراع، لا سيما بين فئات شابة كان يُفترض أن تكون الأكثر حماسة للتغيير”.

أضاف :” هذا السؤال، الذي يشكّل عنوان مؤتمرنا، ليس سؤالاً انتخابياً فقط، بل هو سؤال اجتماعي، ثقافي، اقتصادي، وربما وجودي أيضاً”.

تابع :” إنّ الحوار الذي نفتحه اليوم ليس لإلقاء اللوم على أحد، بل لفتح نافذة أمل. فالديموقراطية ليست صندوق اقتراع فحسب، بل وعي، وثقة، وإحساس بالانتماء”.

ختم:” إنّ إعادة بناء هذه الثقة تبدأ من مبادرات كهذه مبادرات تُشرك الناس، تستمع إلى صوتهم، وتعيد الاعتبار لقيمة المشاركة والاختيار”.

الخطيب

والقى الزميل رائد الخطيب كلمة قال فيها:” مال الانتخابات أقوى من أي كلام، اللوبي السياسي ما يزال هو هو منذ نشأة الكيان، لسان حالنا اذا انتخبنا لن يتغير شيء، واذا لم ننتخب لن يتغير شيء، الطبخة جاهزة، التركيبة السياسية حاضرة”.

أضاف:” في كل استحقاق انتخابي، تعود الأسئلة ذاتها لتتقدّم المشهد هل ننتخب أم نقاطع؟ هل نذهب إلى صناديق الاقتراع أم نتركها فارغة؟ وهل المشاركة فعلٌ مؤثّر أم مجرّد طقس سياسي لا يُغيّر في الواقع شيئًا؟”.

تابع:” سنوات طويلة من الخيبات جعلت الناس يتساءلون، وبوجه حق، عن جدوى العملية الانتخابية في بلد يشبه أكثر مسرحًا معقّدًا منه دولة تعمل وفق قواعد ثابتة. لكنّ طرابلس، وهذه حقيقة يعرفها الجميع، لم تكن يومًا مدينة هامشية في القرار الوطني ولا في الحياة السياسية. ما يجري فيها يترك أثره على لبنان كلّه، وما تقوله صناديقها يسمعه الجميع. ولهذا بالذات يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: ماذا يعني أن ننتخب؟ وماذا يعني أن نقاطع؟”.

ودعا الخطيب الى” انتخاب فقط من يستطيعون بناء مجتمع ودولة”، داعياً الى” مقاطعة التافهين وحجب الاصوات عن كل من لا يمثل الارادة الحقيقية الشعبك.

ختاما، عرض الأكاديمي والباحث د.أيمن عمر “دراسة ميدانية تضمنت الإجابة على الإشكالية الأساسية في انتخابات مدينة طرابلس وهي الاحباط الانتخابي الظاهر عبر تدني نسبة الاقتراع، وخاتما في العوامل التي تساعد في جذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع” . وكان العرض عبر إشراك الحضور في حوار فعال وبنّاء. كما تناول الدكتور عمر مطولاً “اليات معالجة هذا التراجع في الانتخابات الذي بات مقلقا”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.