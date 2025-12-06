طرابلس تحتضن طلاب الفنون في منصة دولية للإبداع والابتكار

افتتحت امس كلية الفنون والعمارة – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، معرض الطلاب للفنون التشكيلية بالتعاون مع معرض رشيد كرامي الدولي، في حضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل الزمرلي، رئيس مجلس ادارة المعرض الدكتور هاني شعراني، مدير كلية الفنون والعمارة – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام عبيد، المدير العام السابق لوزارة الثقافة فيصل طالب، عضو مجلس ادارة المعرض ليلى شحود تيشوري، الى جانب الاساتذة والطلاب والمبدعين.

شهد الحفل قص الشريط الخاص بالافتتاح، وألقت الدكتورة هبة درويش كلمة ترحيبية بالحضور أشادت فيها بالمعرض وأكدت على اهميته في تعزيز الابداع لدى الطلاب ودوره في دعم الحركة الثقافية والفنية في المدينة.

كما ألقى الدكتور عبيد كلمة أكد فيها التزام الكلية بتطوير بيئتها الاكاديمية ودعم الطلاب في صقل مهاراتهم الابداعية، وإتاحة الفرص لهم لاستكشاف مجالات الفن المختلفة. وتطرق الى جهود الكلية في تحديث برامجها وتوسيع اختصاصاتها لتواكب احتياجات الطلاب المستقبلية، مشددا على اهمية الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار الفني والثقافي لتصبح الكلية مركزا حيويا للابداع والمعرفة وبيئة حاضنة للطلاب نحو مستقبل مهني وثقافي واعد.

من جانبها، أكدت تيشوري ان الدكتور هاني شعراني يقود معرض رشيد كرامي الدولي برؤية واضحة ومنفتحة وبدعم واع للنشاط المحلي مع الاهتمام بالدور الدولي للمعرض، محاولاً جعله مقصدًا عالميا للزوار والسياح ورجال الاعمال.

واضافت ان المعرض من خلال مبادرة “شباب طرابلس للتنمية” يتيح للشباب المشاركة الفعالة في مسارات التنمية داخل المعرض وخارجه، ليصبح امتدادا حيا للمدينة ويساهم في بناء مستقبل اكثر اشراقا، مشيرة الى ان المعرض يشكل منصة لإبراز مواهب الطلاب ويدعم المشاريع الثقافية والشبابية ويفتح افاقا جديدة للتعاون الفني والمعرفي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.