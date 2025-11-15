انتخابات طرابلس تفرز هيئة جديدة لرابطة المخاتير

انتخابات طرابلس تسجّل فوز مجلس جديد للمخاتير

شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى في غرفة طرابلس حدثًا محوريًا تمثّل في انتخابات طرابلس الخاصة بالهيئة الإدارية لرابطة مخاتير المدينة، حيث أسفرت العملية الانتخابية عن اختيار مجموعة جديدة من المخاتير الذين سيتولون إدارة شؤون الرابطة في المرحلة المقبلة. وفاز بالانتخابات كل من: شعبان بدرة، سمير دباغ، حسين قريطم، موفق العلي، ميلاد حلبوتي، محمد ربيع يمق، أمين آدم، حسام حلواني، أحمد طيبة، حسام التوم، ووسام عبيد.

انتخابات طرابلس تجري بحضور شخصيات نقابية وبلدية

وجرت العملية الانتخابية بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، إلى جانب أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، الذين تابعوا مجريات الاقتراع حتى إعلان النتائج. وتميّزت الأجواء بالهدوء والتنظيم، ما أعطى رسالة إيجابية حول قدرة المدينة على إنتاج قيادات محلية فاعلة.

انتخابات طرابلس تبرز دور المخاتير في الحياة اليومية

وأشاد شادي السيد بالدور المركزي لمخاتير طرابلس، معتبرًا أنهم “شريان المدينة وصمام أمان يومياتها”، ومؤكدًا أنهم يشكّلون عنصرًا أساسيًا في الإدارة المحلية والحياة الاجتماعية وحتى النقابية. وأعلن وضع إمكانيات الاتحاد بتصرفهم بهدف دعم جهودهم في تلبية احتياجات أبناء المدينة وتعزيز الرقابة والشفافية في العمل المؤسساتي.

انتخابات طرابلس تمهّد لجلسة توزيع المهام

وختم السيد مهنئًا الهيئة الفائزة، معربًا عن ثقته بأن جلسة توزيع المهام المقبلة ستسير بروح التوافق والشفافية نفسها التي رافقت الانتخابات، ما يعزّز فرص انطلاقة قوية لعمل الرابطة في السنوات القادمة.

