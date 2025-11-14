الدوائر الصحية في طرابلس تحذر من شائعات مضللة عن المدينة

أعلنت بلدية طرابلس – الدائرة الصحية أن الخبر المتداول حول العثور على جلود كلاب مسلوخة في المدينة عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدة أن الصورة المتداولة لا تعود إلى طرابلس أو لأي واقع مرتبط بها.

وأوضحت البلدية أنه فور ورود المعلومة، أرسل فريق من المراقبين المختصين للكشف والتحقق، وبعد المعاينة الدقيقة ومراجعة كافة التفاصيل، تبيّن أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وشددت البلدية على حرصها الدائم على الشفافية والمتابعة الجدية لأي بلاغ أو خبر يُنشر، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزرع القلق.

وحذّرت البلدية من محاولات بث الشائعات أو ترويج أخبار مضلّلة لتشويه صورة المدينة وأهلها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتلفيق أو نشر معلومات كاذبة تسيء لطرابلس.

