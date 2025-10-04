هبة جديدة لمستشفى أورانج ناسو في طرابلس لتعزيز خدمات غسيل الكلى

قدمت جمعية “The Grace Social Entrepreneurship” برئاسة البروفسور إيلي سمعان الزوقي، وجمعية “العمل المقدس في السويد” بإدارة القس مرزق بطرس، بالتعاون مع رئيس جمعية “ثمار المعارف للبحوث” الدكتور الجراح يونس الحسن، هبة جديدة إلى مستشفى أورانج ناسو في طرابلس، تضمنت ماكينة غسيل كلى ومعدات طبية متخصصة، على أن يليها قريبا تزويد المستشفى بما بين اثنتين إلى ثلاث ماكينات إضافية لغسيل الكلى، وذلك في إطار التزامها الإنساني ودعمها للقطاع الصحي في لبنان.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا للهبات السابقة التي شملت: مستشفى فتوح كسروان الحكومي، مستشفى ضهر الباشق الحكومي، مستشفى الياس الهراوي الحكومي– زحلة، المراكز الطبية المجانية في بسكنتا، دير الأحمر، الهرمل، وقرنة شهوان.

وتوجهت الجمعيات بالشكر إلى الهيئة العليا للإغاثة ممثلة بأمينها العام العميد بسام النابلسي على دعمه المتواصل لهذه المساعي الصحية والإنسانية.

وأكدت كل من جمعية “The Grace” وجمعية “العمل المقدس” التزامهما بمواصلة تقديم الهبات للمراكز الطبية الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، فضلا عن دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيزا لمبدأ الاستدامة في العمل الصحي والإنساني.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.