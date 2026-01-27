طرابلس: انتهاء عمليات البحث بعد العثور على جثة اليسار في القبة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

في تمام الساعة ٢٣:١٥ من مساء اليوم، تمكّنت فرق الدفاع المدني من العثور على جثة المواطنة اليسار، التي كانت لا تزال محتجزة تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة القبة – طرابلس فجر يوم السبت الماضي.

ومع العثور على جثة آخر أفراد العائلة الذين احتجزوا تحت الانقاض، تكون قد انتهت عمليات البحث والإنقاذ التي نُفِّذت بشكل متواصل منذ لحظة وقوع الحادث ولغاية الساعة المذكورة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.