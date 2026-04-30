طائرات مسيّرة بأسلاك الألياف الضوئية: سلاح جديد للحزب يصعّب رصده

تتحدث تقارير عن استخدام “حزب الله” نوعاً جديداً من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تُوجَّه عبر أسلاك الألياف الضوئية، وهو أسلوب يُعتقد أنه يهدف إلى تقليل إمكانية رصدها أو التشويش عليها. بخلاف المسيّرات التقليدية التي تعتمد على إشارات الراديو، تبقى هذه الطائرات متصلة بسلك رفيع جداً يمتد بينها وبين نقطة التحكم، ما يسمح بنقل الأوامر بشكل مباشر وآمن نسبياً.

هذا النوع من المسيّرات يُستخدم عادة في البيئات التي تشهد تشويشاً إلكترونياً مكثفاً، إذ لا يمكن اعتراضه بسهولة عبر أنظمة الحرب الإلكترونية. كما أن حجمها الصغير وارتفاع تحليقها المنخفض يجعلان اكتشافها أكثر صعوبة، ما يمنحها قدرة على تنفيذ مهام استطلاع أو هجمات محدودة بدقة أعلى.

