ضهر البيدر يغلي.. دعوات عاجلة لوقف مسلسل الموت اليومي

أقفل رؤساء بلديات البقاع الأوسط الطريق الدولية في ضهر البيدر مقابل كنيسة المريجات، بدعوة من رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس بلدية قب الياس صلاح طالب، وبمشاركة رؤساء بلديات المريجات إيلي بشعلاني، ومجدل عنجر جاد حمزة، أبلح ربيع سمعان، السلطان يعقوب محمد العرة، رئيس بلدية برالياس الدكتور رضا الميس، رئيس بلدية عنجر ستراك هاواتيان، نائب رئيس بلدية الصويري الشيخ محمود جانبين ، منسق تيار “المستقبل” في البقاع الأوسط سعيد ياسين ، ايوب قزعون وعائلة الضحية محمد طوخ الذي قضى مؤخرا على هذه الطريق الدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال التحرك، شدد صلاح طالب على “أن قطع الطريق لا يهدف إلى أي بروباغندا، بل هو صرخة حقيقية لرفع الصوت أمام حجم المأساة التي يعيشها أبناء المنطقة بسبب الإهمال المزمن لطريق ضهر البيدر”. وأوضح “أن البلديات ليست في مواجهة الدولة، بل تحت سقفها، لكن الواقع يفرض التحرك للمطالبة بوقف مسلسل الموت الذي يحصد الأرواح من دون أي حلول جدية”.

وطالب طالب المعنيين في الدولة “الإسراع في تنفيذ مشروع الأوتوستراد العربي”، داعيا رئيس مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال إلى فتح الملف من جديد، وإلى العمل فورا على إنارة الطريق بشكل موقت ريثما يتم استكمال أعمال التنفيذ”.

كما دعا النواب والفعاليات إلى” نقل صوت الأهالي إلى أعلى المستويات”، متوجها إلى نواب البقاع ب”ضرورة عدم التصويت على مشروع الموازنة في حال لم تتضمن بندا واضحا لتمويل الأوتوستراد العربي”.

وتقدّم طالب بالتعازي إلى عائلات الضحايا الذين قضوا على هذا الطريق، مطالبا بتفعيل حضور الصليب الأحمر، وإنشاء مراكز للدفاع المدني في ضهر البيدر للتعامل مع الحوادث المتكررة.

وكشف في ختام كلمته عن موعد مقرر غدا مع رئيس الحكومة لمتابعة هذا الملف ووضعه على سلم الأولويات.

من جهته، أكد أيوب قزعون “أن طريق ضهر البيدر يمرّ عليها ما يقارب 17 في المئة من الشعب اللبناني، ما يجعلها شريانا أساسيا يربط الداخل اللبناني بسوريا”. واعتبر “أن مشروع الـBOT والأوتوستراد العربي يشكلان الحل الأنسب لإنهاء هذه الأزمة”، داعياً الجهات المعنية إلى “التحرّك السريع”. وأكد وقوف الأهالي إلى “جانب أي خطوة من شأنها حماية الناس ووضع حد للفوضى والموت على هذا الطريق الحيوي”.

كما تحدث رئيس بلدية المريجات ايلي بشعلاني، مؤكدا “ضروؤة تلقف صرخة البلديات وابناء البقاع والعمل على حل مشكلة طريق ضهر البيدر”.ولفت الى “ان البلدية ستقوم في الايام القليلة المقبلة بانارة قسم من هذه الطريق الدولية ضمن النطاق العقاري للبلدية” .

سعيد ياسين: تبن لتمويل مركز دفاع مدني

بدوره، أكد منسق تيار “المستقبل” في البقاع سعيد ياسين أن طريق ضهر البيدر “بات مرادفا للموت والمعاناة والاهمال و «لا يمكن التعامل معه بمنطق ٦ بـــ٦ مكرر». وشدد على “ضرورة إنجاز نفق ضهر البيدر واستكمال الأوتوستراد العربي «بالسرعة القصوى».

وطالب ياسين بتجهيز هذه الطريق الدولية بمركز للدفاع المدني ومركز اسعاف .

كما وطالب رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضا الميس بوضع حد لحالة الفلتان على طريق ضهر البيدر، داعيا الجهات المعنية إلى “اتخاذ إجراءات سريعة لوقف المآسي المتكررة وحصد الأرواح على هذا الطريق الحيوي والتي يعبرها يوميا آلاف السيارات والأسراع في ايجاد حلول بديلة”.

