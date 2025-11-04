لبنانفيديو

بالفيديو: احتراق رافعة لنقل السيارات على طريق ‎ضهر البيدر

Published: 9 hours ago
ضهر البيدر

احتراق رافعة لنقل السيارات على طريق ‎ضهر البيدر أثناء محاولة سحب سيارة معطلة اندلع الحريق في محرك الرافعة ما أدى إلى اشتعالها، الفيديو:

