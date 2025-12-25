ضبط مزرعة ماريجوانا ومخدرات متنوعة في جبل لبنان

‏في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة.

‏ توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام أحد الاشخاص بترويج المخدّرات في منطقة الفنار، وبزراعة الماريجوانا في بلدة البيرة بهدف بيعها.

‏ بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة هويّته ومكان إقامته، وهو المدعو:

‏ش. م. (مواليد عام 1980، لبناني)

‏ وبعد المتابعة، تبيّن أنه يملك منزلًا في الفنار وآخرًا في البيرة.

‏من خلال مداهمتَين متزامنتَين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في صيدا، تم توقيفه في الفنار حيث عُثِرَ في منزله على /278/غ من الماريجوانا مقسّمة داخل /3/ أكياس، /78/غ من حشيشة الكيف، و/10/غ من الكوكايين، وميزانَين حساسَين. أمّا في منزله في البيرة، فقد عُثِرَ في قبوٍ تحت المنزل على شبك عليه نبتات الماريجوانا بهدف تنشيفها، /6/ براميل و/4/ علب بلاستيكية كبيرة بداخلها مادّة الماريجوانا، بلغت زِنَتُها الإجماليّة /105،9/ كلغ، وميزان حساس كبير.

‏ تم تلف كميّة الماريجوانا في باحة المنزل، بعد أُخذت منها العيّنات اللّازمة، وضُبِطَت باقي المخدّرات والأدوات المستخدمة.

‏التّحقيق جارٍ مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين.

