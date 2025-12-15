ضاهر: المصارف تتحمل مسؤولية عن تسليفاتها لطبقة سياسية فاسدة.. لكن أين محاسبة المسؤولين؟

كتب النائب ميشال ضاهر، على منصة “أكس”: “نجحت الطبقة السياسية والدولة العميقة، مستفيدة من التطورات الأمنية والانقسام السياسي، في حرف الأنظار عن فسادها وهدرها للمال العام، وإبعاد شبح التدقيق الجنائي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، فتم تحويل المعركة اليوم إلى صراع بين المصارف والمودعين. نعم، المصارف تتحمل مسؤولية كاملة عن ممارساتها وتسليفاتها لطبقة سياسية فاسدة، لكن أين محاسبة المسؤولين؟ وأين استرداد الأموال المنهوبة التي أصبحت خارج النظام المصرفي اللبناني؟ إن استعادة هذه الأموال قد تنصف المودعين بالحدّ الأدنى”

