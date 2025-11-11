تلميذ الصف الأول الأساسي يفارق الحياة بعد حادث باص في صيدا

توفي الطفل جاد خليل سالم، من الصف الأول الأساسي في ثانوية بهاء الدين الحريري في صيدا، بعد حادث مؤسف وقع أثناء صعوده على باص مدرسي خاص لا يتبع المدرسة.

وبحسب بيان المدرسة، فإن الطفل أثناء تحرك الباص بعد انتهاء الدوام، أخرج رأسه من النافذة واصطدم بشجرة، ما أدى إلى كسر في رقبته ونقله على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأكدت ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري أنها ستتخذ صفة الإدعاء الشخصي على سائق الباص بتهمة الإهمال، وكذلك على كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن وفاة الطالب، معبرة عن حزنها العميق على الفقد، ومقدمة التعازي والمواساة لأسرة الطفل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويمنح أهله الصبر والسلوان.

