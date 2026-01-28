إقفال مركزين لتكرير المياه في صور لمخالفتهما الشروط الصحية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام في صور، بأنه بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال قام المراقب الصحي محمد جابر وبالتنسيق مع بلدية صور وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال مركزين لتكرير المياه، وذلك بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية لعينات المياه وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية ولإفتقار المركزين لشروط السلامة الصحية والبيئية مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

