تسجل زحمة سير خانقة عند مداخل صور الشمالية والجنوبية، وعملت فصيلة سير صور في قوى الأمن الداخلي على تنظيم الحركة.

وتحدث نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر لـ”الوكالة الوطنية للإعلام” فقال: “رغم الأوضاع الامنية والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، كانت الحركة التجارية في صور ممتازة، إذ شهدت على نسبة عالية من المغتربين، الذين جاؤوا لتفقد أهاليهم وأرزاقهم، وأحدثوا فرقاً في الأسواق التجارية والمطاعم، وخصوصا فترات عيد الميلاد”.

كما تحدث عن “إقبال شهدته المدينة من القرى المجاورة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.