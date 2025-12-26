إلقاء القبض على سوري متهم بسرقة كاميرات وبيعها عبر واتساب

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعة للجهود الأمنية، لمكافحة ظاهرة السرقة وبنتيجة والمتابعة، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية-مكتب صور، السوري (م.ز.) لقيامه بسرقة موجودات محل لبيع كاميرات التصوير وتسليمها لأحد الأشخاص لعرضها على مجموعات عبر تطبيق “واتساب” بهدف بيعها.

وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء بإشارة القضاء المختص”.

