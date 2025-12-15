شاب فلسطيني يطلق النار في محلة البص – صور ويصيب ثلاثة أشخاص

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بإقدام الشاب الفلسطيني و.ف.ا. (18 سنة) على إطلاق النار من بندقية كلاشنكوف ، عند محلة البص – صور باتجاه، كل من الفلسطيني ج.ك. م (مواليد 1982) وشقيقه ا.كا.م ( مواليد 1987) بسبب خلافات قديمة ، فأصيب ج. في قدمه وأ. في خاصرته.

واصيب المواطن اللبناني م.ك.ز. (مواليد 1982 ) الذي صدف مروره في المنطقة، وهو موظف في بلدية صور .

وتم نقل الجرحى الى مستشفى جبل عامل في صور للمعالجة، في حين فر مطلق النار .

