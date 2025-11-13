بالفيديو.. صور تتعرض لعاصفة قوية: كهرباء الكورنيش متضررة والشوارع غارقة

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في صور، بأن الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة في صور أدت إلى اقتلاع شجرة نخيل عملاقة عند الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة، وتسببت بتحطيم شبكة كهرباء الكورنيش وتطاير اللوحات الإعلانية وتحول الشوارع إلى مستنقعات.

صور تتعرض لعاصفة قوية: كهرباء الكورنيش متضررة والشوارع غارقة pic.twitter.com/BgijpIlF4g — Cedar News (@cedar_news) November 13, 2025

كما دخلت الأمطار منازل مخيم جل البحر متسببة بأضرار كبيرة في أثاث المنازل.

وعمل فريق من بلدية صورعلى رفع الأضرار وشجرة النخيل من الشارع، بتوجيه من نائب رئيس البلدية علوان شرف الدين، فيما عملت جرافة إلى سحب الشجرة. كما جرفت مياه الأمطار الحصى والتربة من البساتين إلى الشوارع.

