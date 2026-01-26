صور: جامعة العائلة المقدسة في البترون تحيي يوم التعليم 2026

أحيت كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ونقابة المربين التقويميين، اليوم العالمي للتعليم 2026، بطاولة مستديرة بعنوان “التعليم الشامل بحلول عام 2030 – الرؤية، الاستراتيجية والتنفيذ في لبنان”.



وشكل اللقاء مناسبة أكاديمية وتربوية جامعة، تخللها الاحتفال بحصول كلية التربية على الاعتماد الخارجي من وكالة اعتماد دولية، في إنجاز يعكس التزام الكلية بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، ويعزز موقعها في إعداد الكوادر التربوية المتخصصة.



أدارت الدكتورة أنيتا يوسف الحاج الجلسات والحوار، بمشاركة فاعلة من وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والانماء ونقابة المربين التقويميين في لبنان، بحضور الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر، ورئيسة الجامعة الاخت الدكتورة هيلدا شلالا وأعضاء مجلس الجامعة، ومديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هيلدا الخوري، والدكتورة ميشلين عون ممثلة المركز التربوي للبحوث والانماء، ونقيبة المربين التقويميين في لبنان البروفسورة أسما مجاعص عازار، وعميدة كلية التربية الاخت الدكتورة إيمانويل الحاج. كما شارك في اللقاء عدد من مديري المدارس، والمعلمين والمعالجين، والمسؤولين التربويين، وأساتذة الجامعات، وطلاب التربية التقويمية في الجامعة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات التربوية غير الحكومية.

