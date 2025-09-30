قوى الأمن تحذر من صفحة إلكترونية مشبوهة تهدد بيانات المستخدمين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار متابعة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد صفحة على موقع “فيسبوك” تُعرف باسم “Primeguard”، تنشر إعلانات عن فرص عمل وتدّعي تأمين حرّاس أمن شخصيّين مدرَّبين على تقييم التّهديدات والتّعامل معها، تأمين طرق الإخلاء والمخارج الآمنة، إضافةً إلى التّنسيق مع السّفارات وفِرق الاستخبارات.

وبعد المتابعة، تبيّن أن هذه الصّفحة تابعة للعدو الصّهيوني.

وبناءً عليه، تُجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، للمرّة الثّانية، تحذيرها للمواطنين من الدّخول إلى الصّفحة المذكورة أو التّفاعل معها، تفاديًا لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصيّة وسرقتها.

كما تُهيب بالمواطنين توخّي الحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتّعرّض لعمليّات اختراق قد تطال حساباتهم وبياناتهم الشّخصيّة.

