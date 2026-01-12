لبنانفيديو

بالفيديو: مسيّرة تستهدف دراجة نارية بعد منتصف الليل في صديقين

Published: 10 hours ago
صديقين

استهدفت مسيّرة بعد الأولى من منتصف الليل، دراجة نارية في بلدة صديقين في قضاء صور أسفرت عن اصابة، تم نقلها الى أحد مستشفيات صور، الفيديو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 10 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى