بالفيديو: مسيّرة تستهدف دراجة نارية بعد منتصف الليل في صديقين

\n\n\n\n\n\u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641\u062a \u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0629 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0623\u0648\u0644\u0649 \u0645\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0635\u0641 \u0627\u0644\u0644\u064a\u0644\u060c \u062f\u0631\u0627\u062c\u0629 \u0646\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0628\u0644\u062f\u0629 \u0635\u062f\u064a\u0642\u064a\u0646 \u0641\u064a \u0642\u0636\u0627\u0621 \u0635\u0648\u0631 \u0623\u0633\u0641\u0631\u062a \u0639\u0646 \u0627\u0635\u0627\u0628\u0629\u060c \u062a\u0645 \u0646\u0642\u0644\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0649 \u0623\u062d\u062f \u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u064a\u0627\u062a \u0635\u0648\u0631\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2010617069428232341\n\n\n\n\n\n