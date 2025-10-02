جديد مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة: إستجواب صاحب جهاز الليزر واستدعاء ثلاثة آخرين

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة نواف سلام واضاءة صخرة الروشة بصورة أميني عام “حزب الله” السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تواصلت اليوم ، وقد جرى استحواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.

