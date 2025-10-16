لبنانفيديو

بالفيديو: غارة على بلدة شمسطار مستهدفة مبنى

Published: 3 hours ago
شمسطار

غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار مستهدفة مبنى جرى استهدافه في وقت سابق، الفيديو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 3 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى