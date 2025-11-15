دورة تدريبية في شكا حول تعزيز دور المرأة

أطلق مجلس إنماء شكا دورة تدريبية في إطار تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، بعنوان “تعلّمي فنون صناعة الشمع والكونكريت” في مبنى مركزه في شكا ، في حضور رئيس المجلس سيمون غطاس والاعضاء وبمشاركة مجموعة من الفتيات والسيدات من البلدة، في أجواء يسودها التفاعل، الألفة والمحبة.

وهذه الدورة تأتي ضمن مسار التعاون البنّاء بين مجلس إنماء شكا وجمعية السبيل، بهدف فتح آفاق جديدة أمام النساء وإكسابهن مهارات عملية تعزّز استقلاليتهن وقدرتهن على الإنتاج والإبداع.

ويستمر المجلس، بالتعاون مع شركائه، في توفير فرص تدريبية تساهم في دعم المرأة وتشجيعها على الانخراط الفعّال في التنمية المجتمعية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.