أجواء ميلادية مميّزة في شكا ومعرض فني يرافق إضاءة الشجرة

أضاءت رعية شكا الارثوذكسية شجرة الميلاد في باحة كنيسة تجلّي الربّ، بمباركة كاهني الرعيّة المتقدّم في الكهنة الأب الدكتور إبراهيم شاهين والأب الدكتور نقولا الشامي، وحضور رئيس بلديّة شكّا غابي بطرس ونائب الرئيس طوني يونس وعدد من أعضاء البلديّة، المختارين شليطا عازار وايلي الحاج ، رئيس بلديّة شكّا السابق فرج الله كفوري وعدد غفير من أبناء الرعيّة وبلدة شكّا والجوار .

بعد اضاءة الشجرة افتتحت الرعية معرض الميلاد الذي تضمن أشغالًا يدوية من رسم على القماش ، شموع معطرة وايقونات ويستمرّ المعرض حتّى الجمعة 6 كانون الأوّل 2025.

وكانت كلمة للأب شاهين دعا فيها كي يضيء السلام نفوسنا. وختاما أهدى مجلس رعيّة شكا الارثوذكسية رئيس البلديّة أيقونة للمناسبة .

