شعبة المعلومات تضبط مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود في جبل لبنان

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهولَين بترويج المخدِّرات في جبل لبنان وخاصة في مناطق المتن

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّتَيهما وهما:

ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)

ا. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 14-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة برج حمود أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن فان لون رصاصي تم ضبطه.

وبتفتيشهما والفان، تم ضبط ما يلي:

-/15/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين

-/15/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

-مظروف بداخله مادة الماريجوانا

-هواتف خلوية، شريحة خط أجنبية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.