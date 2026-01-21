شعبة المعلومات تُوقف سوريَّين نفّذا سرقات من منازل مهجورة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَي الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل منازل في البلدات الحدوديّة، مستغلَّين غياب قاطنيها عنها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى معرفة هويّتهما، وتبيّن أنّهما يُدعيان:

ه. ر. (مواليد عام 2006، سوري)

م. ر. (مواليد عام 2007، سوري)

بتاريخ 18-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهما في محلّة كفرشوبا.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليّات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل عدد من المنازل في بلدة كفرشوبا، حيث تبيّن أنّهما استهدفا سرقة بطّاريّات وأجهزة «إنفرتر»، ليصار لاحقًا إلى بيعها.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

