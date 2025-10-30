من التزوير إلى السرقة.. شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بكمين محكم في جدرا

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تنفّذها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم التزوير في محلة جدرا، ويدعى:

ا. ط. (مواليد عام 1969، لبناني)

بحقه خمس مذكرات عدلية بجرائم تزوير واستعمال مزوّر.

بعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمينٍ محكمٍ في المحلة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، مضيفًا أنّه أقدم في وقتٍ سابق على سرقة مبلغ 6000 دولار أميركي من صاحب محلّ مخصّص لبيع اكسسوارات الطاقة الشمسية في محلة البربير.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.

