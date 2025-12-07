شرطة صور توقف دراجات خطرة وتمنع الأعمال البهلوانية بالشوارع

نفذت شرطة بلدية صور حملة ميدانية واسعة في شوارع وأحياء المدينة، هدفت إلى إزالة المخالفات وضبط الفوضى المرورية وتعزيز السلامة العامة، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على النظام والأمن داخل مدينة صور.

وشملت الحملة ضبط عدد من السيارات التي تصدر أصواتا صاخبة ومزعجة للمواطنين، حيث تم حجز عدد من “البازوكات” المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب هذه المركبات.

كما عملت الدورية بحجز عدة دراجات نارية مخالفة، لا سيما تلك التي تقوم بأعمال بهلوانية خطرة داخل الشوارع السكنية أو التي لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة من حيث الأوراق الرسمية أو إجراءات السلامة، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

