فصيلة شحيم تُوقِف مطلوبًا للقضاء بحقّه ستّ ملاحقات قضائيّة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي، جرى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين، بحقّه /6/ ملاحقات قضائيّة بجرائم محاولة قتل، وإطلاق نار، ونقل أسلحة حربيّة، ومحاولة سرقة، ويُدعى:

م. خ. (مواليد عام 1984، لبناني)

بتاريخ 15-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الفصيلة من توقيفه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

