بالفيديو: شبكة تزوير بروتين مزيف تُطيح بمروّج خطير في شتورا

اعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أنه “وبعد متابعات واستقصاءات دقيقة إزاء عمليات تزوير تروج للمستهلكين على أنها متممات غذائية لمواد بروتينية، ونتيجة تنسيق دقيق جرى بين ضابطة شتورا الجمركية وضابطة صيدا، جرى تحديد موقع التزوير في شتورا.

وعلى أثر ذلك، قامت قوة من ضابطة شتورا بدهم الموقع، وضبطت الوسائل المستخدمة في عملية التزوير، وتم اقتياد صاحبها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.

وقد تبين بنتيجة التحقيق أن المخالف قام ببيع كميات كبيرة للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مروجا لها على أنها بروتين مستورد، في حين أنّها ليست سوى خليط من أنواع النشاء والسكر والكاكاو، وقد اتخذت بحقه المقتضيات وفق الاصول المرعية”.

