شبيبة معاد تُشعل الفرح قبل الميلاد بعرض مميّز للأطفال

نظّمت الهيئة الإدارية لنادي “شبيبة معاد” حفلا ميلاديا بعنوان: “The Big Freeze Before Christmas” مع فرقة “Sparkles” بقيادة ناتالي حنا، تضمن عرضا مسرحيا مع مجموعة من الشخصيات المحببة للأطفال بمشاركة حشد من أطفال البلدة و القرى المجاورة وأهاليهم.

بعد كلمة ترحيبية لأمينة السر نادين حنا حبيب ، ألقى رئيس النادي جو صقر كلمة أكد فيها “أهمية إبقاء الفرح والبسمة على وجوه الأطفال”، معتبرا أنهم “رجال ونساء مستقبل الوطن، وأن الاستثمار في سعادتهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقا”.

وأعرب صقر عن أمله في أن تحمل الاعياد المجيدة الطمأنينة والسلام والفرح لجميع اللبنانيين ولا سيما أبناء بلدة معاد، واعدا بالمزيد من النشاطات والاحتفالات التي تجمع لا تفرق وتزرع المحبة والفرح في القلوب .

وفي ختام الحفل، وزع “بابا نويل” الهدايا على الأطفال .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.