شبكة ترويج دولارات مزوّرة… وضبط ورقتين من فئة الـ50 بدقّة عالية

تمّ في إحدى المؤسسات التجارية في مدينة طرابلس اكتشاف ورقتين نقديتين من فئة 50 دولاراً أميركياً تبيّن أنهما مزوّرتان بدقّة عالية، ما أثار مخاوف من وجود عملية ترويج منظّمة للعملة المزوّرة داخل المدينة.

وبحسب معلومات، فقد تعرّض اثنان من موظفي المؤسسة للاحتيال، بعدما تسلّم كل منهما ورقة نقدية من فئة 50 دولاراً من شخصين مختلفين وفي أوقات متفرّقة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها غير صحيحة.

وترجّح المعطيات أن تكون طرابلس تشهد في الأيام الأخيرة حركة ترويج لعملات مزوّرة، مع دعوة المؤسسات وأصحاب المحال التجارية إلى توخّي الحذر والتدقيق في الأوراق النقدية المتداولة

لبنان ٢٤

