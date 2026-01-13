سلامة المواطنين على طرق جبيل والقديسين محور مطالب النائب سيمون أبي رميا

طالب النائب سيمون أبي رميا خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل في لجنة المال والموازنة اليوم،” بتخصيص اعتماد مالي عاجل لإنارة طريق جبيل–حبوب–عنايا، إضافة إلى تركيب عواكس ضوئية (Cat Eyes)، نظراً للضباب الدائم الذي يلف هذا المحور الحيوي، ما حوّله إلى ما يُعرف بـ”طريق الموت” بسبب كثرة الحوادث عليه”.

وشدد أبي رميا على “ضرورة إعطاء أولوية خاصة لسلامة المواطنين”، مؤكداً أن “الإهمال المستمر لهذا الطريق يشكّل خطراً يومياً على سالكيه”.

كما دعا إلى “تخصيص موازنة مهمة لطرقات قضاء جبيل في موازنة عام 2026، ولا سيما طريق القديسين بين قضائي البترون وجبيل واستكمال أوتوستراد اللقلوق العاقورة، بالإضافة حتماً الى أعمال الصيانة الروتينية على الطرقات ضمن خطة شاملة لتأهيل البنى التحتية في المنطقة”.

