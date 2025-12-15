موقف حازم للكتائب بسيدني ضد العنف والتطرّف

استنكر قسم سيدني في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، “العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الأبرياء، وأودى بحياة ضحايا آمنين”، معتبرًا أنّ “هذا الاعتداء الآثم يشكّل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية، ويضرب كل معاني السلام والتعايش المشترك”.

وأكد رفضه “المطلق لكل أشكال العنف والإرهاب”، مجدّدًا “التمسك بثقافة الحياة والحوار، وبوحدة المجتمعات في مواجهة الكراهية والتطرّف”.

وتمنى “الرحمة للشهداء،والشفاء العاجل للجرحى، والتضامن الكامل مع جميع المتضرّرين من هذا العمل الإرهابي”.

