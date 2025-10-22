يوم يوبيلي لمعلمي التعليم المسيحي في سيدة اللويزة في السنة اليوبيلية

نظمت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في لبنان يوماً يوبيلياً تكوينياً لمعلمي التعليم المسيحي في جامعة سيدة اللويزة – NDU، بمشاركة نحو 450 معلماً ومعلمة من مختلف المناطق والمدارس الرسمية الكاثوليكية والخاصة، وذلك في إطار سنة اليوبيل التي تعيشها الكنيسة كزمن نعمة وتجدد.

انطلاقة روحانية وترحيب بالمشاركين

استُهل اللقاء بـ صلاة افتتاحية جمعت المشاركين في روحانية واحدة، تلتها كلمة ترحيبية من الأمين العام للتعليم المسيحي الخوري داني افرام، الذي عبر عن امتنانه العميق للحضور، مثنياً بشكل خاص على رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري لدعمه رسالة التعليم المسيحي.

وأكد أفرام على أن هذا اللقاء يمثل مساحة للتأهيل والتجدد في الرسالة التربوية والروحية، خصوصاً في الزمن اليوبيلي الذي يدعو الكنيسة إلى الانفتاح والتجدد.

مشاغل تدريبية متخصصة

توزع المشاركون بعد ذلك على تسعة مشاغل تدريبية تناولت مواضيع متنوعة وحديثة، منها: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم المسيحي، مقاربات تربوية لتفعيل الحصص الدينية، وأساليب تواصل فعالة مع التلاميذ في عالم متغير.

وأدار هذه المشاغل نخبة من المتخصصين في التربية والتكنولوجيا واللاهوت، ما أتاح للمعلمين فرصة التفاعل وتبادل الخبرات.

ختام يوبلي واحتفال بالرسالة

في الختام، احتفل المشاركون برتبة الإرسال برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي المطران أنطوان بو نجم، الذي ألقى كلمة مؤثرة حول دور معلم التعليم المسيحي كخميرة الكنيسة ورسالتها، مستشهداً بكلام البابا لاون الرابع عشر الذي وصف المعلمين بأنهم “الخميرة التي تعتمد عليها الكنيسة في نشر الإيمان”.

وشدد على أهمية الاعتماد على المعلمين في بناء أجيال مؤمنة وواعية، خصوصاً في سنة اليوبيل التي تدعو الكنيسة إلى تجديد رسالتها التربوية والروحية.

واختتم اللقاء بـ لقمة محبة جمعت المشاركين في جو من الأخوة والتضامن، بحضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر الذي نوّه بأهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والكنيسة.

ولفت بيان الجامعة إلى أن يوم التعليم المسيحي كان مناسبة يوبيلية فريدة لتجديد الالتزام بالرسالة، مؤكداً أن المعلم المسيحي ليس مجرد ناقل للمعلومات بل شاهد حي على الإيمان ومربي للقلوب والعقول، مضيفاً أنّ التعليم المسيحي يبقى خميرة رجاء ورسالة حب، واتكال الكنيسة على من يحملون نور الإنجيل في قلوبهم وينقلونه إلى الأجيال.

