لقاء سيدة الجبل يهاجم الحزب ويطالب بإعلان خروجه العسكري من جنوب الليطاني

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا، سجلوا فيه اعتراض “اللقاء ” وبالخط العريض، على سلوك “حزب الله”، الذي رغم التبدلات الهائلة التي طرأت على المنطقة وفي لبنان، لا يزال يُعاند ويُكابر وذلك برفضه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وفقاً للدستور و لقرار مجلس الوزراء”.

ورأى “إن رفض “الحزب” إصدار بيان سياسي واضح يعلن من خلاله خروجه العسكري من جنوب الليطاني هو ضرب من “الاحتيال السياسي”، وطالب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ب”إلزام “حزب الله” إصدار بيان كهذا.. أو إستقالة وزراء الحزب من الحكومة”.

وأكد “اللقاء” دعمه لحرية الشعوب أينما كانت وينظر بعين الأمل إلى انتفاضة الشعب الايراني وشجاعته وإلى انعكاساتها على الداخل اللبناني”.

الحضور

حضر الاجتماع كل من : احمد فتفت، احمد عيّاش، احمد ظاظا، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، نادرة فواز، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس، يوسف الخوري.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.